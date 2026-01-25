Corriere dello Sport.it
domenica 25 gennaio 2026
Chiellini svela: "En-Nesyri alla Juve? La situazione è semplice... Vi spiego"

Le dichiarazioni del dirigente bianconero sull'attaccante marocchino e non solo
2 min
Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky prima della partita tra Juventus e Napoli. Queste le principali dichiarazioni del Director of Football Strategy bianconero: "Penso che ci sia grande voglia di scendere in campo e di provare a vincere la partita. Affrontiamo la squadra campione d'Italia, ma stiamo costruendo una bella casa e oggi abbiamo l'occasione per goderci una grande partita. Penso che non ci sia bisogno una motivazione speciale, se la giocheranno consapevoli della loro forza e anche delle nostre qualità. Dovremo stare attenti, ma questa partita va oltre tutte le possibili motivazioni da trovare".

Le parole di Chiellini prima di Juve-Napoli

L'ex difensore della Juve ha poi esaltato Yildiz: "Tecnicamente ha una proprietà di controllo, dribbling e palleggio a grande velocità e fisicamente è cresciuto pareggio. Penso che questa sia una cosa speciale che ha: quest'anno sta facendo gol e assist, ha tanti margini ma ha anche già tanto presente al momento. Infine, ha fatto chiarezza sulla trattativa per En-Nesyri: "La situazione è semplice, siamo andati a parlare col ragazzo e ha espresso dubbi sulla formula. Per noi è una trattativa chiusa, non vogliamo acquistare titolo definitivo e vedremo la prossima settimana se ci saranno altre occasioni".

