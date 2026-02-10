Ottolini apre al rinnovo di Vlahovic con la Juve: "Il discorso non è chiuso"

Momento importante per la Juventus di Luciano Spalletti , reduce dal pari in rimonta con la Lazio e prossima ad affrontare l' Inter e i playoff di Champions League contro il Galatasaray. Tra campo e mercato , si muove anche il neo direttore sportivo bianconero, Marco Ottolini , già al lavoro per il futuro del club. Una volta rinnovato il contratto di Kenan Yildiz, riflettori puntati sulle situazioni di Spalletti, McKennie e Dusan Vlahovic . E anche per il serbo, "non è un discorso chiuso". Parola di Ottolini.

Juve, il ds Ottolini: "Spalletti? Siamo convinti che si andrà avanti"

Così il ds Marco Ottolini ai microfoni di Sky Sport: "Siamo contenti del lavoro di Spalletti e del suo staff: tutti vedono che la Juve è migliorata come squadra e come singoli, ora avremo tante altre partite importanti e siamo convinti che si andrà avanti. Il rinnovo di Yildiz? Vederlo arrivare a questo livello in prima squadra è qualcosa che capita poche volte nel calcio. La soddisfazione è ancora maggiore. I giocatori forti li vogliamo tenere".

Ottolini sul possibile rinnovo di Vlahovic

Yildiz ha rinnovato fino al 2030, mentre Dusan Vlahovic è ancora un calciatore in scadenza di contratto e attualmente alle prese con un infortunio muscolare: "Vlahovic tornerà a disposizione tra qualche settimana e il discorso per il suo rinnovo non è chiuso. Il rinnovo di McKennie? Sta facendo bene, ha quantità e qualità e quelli forti vogliamo tenerli e proseguiamo i colloqui con lui e con il suo entourage", ha precisato Ottolini.