Ottolini apre al rinnovo di Vlahovic con la Juve: "Il discorso non è chiuso"
Momento importante per la Juventus di Luciano Spalletti, reduce dal pari in rimonta con la Lazio e prossima ad affrontare l'Inter e i playoff di Champions League contro il Galatasaray. Tra campo e mercato, si muove anche il neo direttore sportivo bianconero, Marco Ottolini, già al lavoro per il futuro del club. Una volta rinnovato il contratto di Kenan Yildiz, riflettori puntati sulle situazioni di Spalletti, McKennie e Dusan Vlahovic. E anche per il serbo, "non è un discorso chiuso". Parola di Ottolini.
Juve, il ds Ottolini: "Spalletti? Siamo convinti che si andrà avanti"
Così il ds Marco Ottolini ai microfoni di Sky Sport: "Siamo contenti del lavoro di Spalletti e del suo staff: tutti vedono che la Juve è migliorata come squadra e come singoli, ora avremo tante altre partite importanti e siamo convinti che si andrà avanti. Il rinnovo di Yildiz? Vederlo arrivare a questo livello in prima squadra è qualcosa che capita poche volte nel calcio. La soddisfazione è ancora maggiore. I giocatori forti li vogliamo tenere".
Ottolini sul possibile rinnovo di Vlahovic
Yildiz ha rinnovato fino al 2030, mentre Dusan Vlahovic è ancora un calciatore in scadenza di contratto e attualmente alle prese con un infortunio muscolare: "Vlahovic tornerà a disposizione tra qualche settimana e il discorso per il suo rinnovo non è chiuso. Il rinnovo di McKennie? Sta facendo bene, ha quantità e qualità e quelli forti vogliamo tenerli e proseguiamo i colloqui con lui e con il suo entourage", ha precisato Ottolini.