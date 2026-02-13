Inter-Juve, Locatelli netto sugli arbitri e il rinnovo di Spalletti: "Mi ha detto che non devo parlare di lui"

"Sappiamo l’importanza della partita di domani. L’ Inter è una grande squadra, molto matura. Siamo consapevoli e dobbiamo avere grande personalità per fare una grande partita domani. Si deciderà sui dettagli". Così Manuel Locatelli alla vigilia di Inter-Juve . Il catpitano dei bianconeri ha parlato al posto di Spalletti nel corso della consueta conferenza stampa prepartita : "Abbiamo recuperato energie fisiche e mentali. Siamo carichi, non vediamo l'ora di giocare. Il futuro di Spalletti ? Siamo molto contenti di lavorare con lui. Il mister non ama che si parli di lui e me l'ha detto anche prima che non devo parlare di lui. Però siamo molto contenti di averlo e di quello che ci dice".

Locatelli: "Cambiaso deve stare tranquillo, Boga? Bello ritrovarlo"

Testa al derby d'Italia e a un commento su alcuni compagni di squadra: "Thuram sta bene e vediamo domani. Non sono l'allenatore e le scelte le fa il mister. Koopmeiners ha grande qualità e sta lavorando bene. Domani chi giocherà farà una grande prestazione perché queste sono partite che si preparano bene. Cambiaso? Sono molto legato ad Andrea, è un ragazzo che ti ascolta. Deve solo stare tranquillo e lavorare bene. Mette sempre il massimo impegno e non si tira mai indietro. Ha personalità, è forte e merita di stare qui. Boga? È stato bello ritrovarlo perché abbiamo vissuto anni importanti al Sassuolo. Penso ci possa dare una grande mano soprattutto nell'uno contro uno. Lo vedo molto più convinto e sono contento per lui".

Locatelli: "Arbitri? Non mi sento di dare consigli"

Capitolo arbitri: "Non mi sento di dare consigli. A me non piace creare questioni con i direttori di gara e non voglio entrare in queste polemiche". Locatelli capitano della Juve: "Il sogno della mia vita. "Cerco di dare il meglio in ogni partita. A volte ho giocato bene, altre no. Ci ho sempre messo il cuore. Sono contento di quello che sto facendo, non mi mancherà mai l'amore per questa maglia".