Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

John Elkann preoccupato per gli errori arbitrali: la telefonata a Gravina dopo il caso Inter-Juve

Dopo la presa di posizione di Chiellini e Comolli nel post partita, arriva anche il segnale del numero uno di Exor al presidente della Figc
2 min
TagsElkanngravinaInter-Juve
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

John Elkann chiama il presidente della Figc Gabriele Gravina. Nel day after di Inter-Juve, il numero uno di Exor ha manifestato tutto il suo disappunto per i ripetuti errori arbitrali rilevati dalla società bianconera nel corso di questo campionato. Condividendo la presa di posizione di Giorgio Chiellini e Damien Comolli nel dopo gara, Elkann ha sollecitato l'individuazione di soluzioni utili a migliorare il sistema e a garantire la credibilità del sistema calcio italiano.

Elkann, telefonata a Gravina dopo Inter-Juve

La proprietà della Juve, secondo quanto trapela, ha particolarmente apprezzato l'impegno e la prestazione della squadra di Spalletti a San Siro, ma anche la gestione del dopo gara. A confermarlo il contatto registrato questa mattina tra John Elkann, la dirigenza e il gruppo guidato dal tecnico di Certaldo. Poi, la telefonata di Elkann al presidente della Figc, per sottolineare quanto accaduto ieri contro l'Inter e in altre circostanze.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

A cosa stiamo riducendo il calcioCosmi, dura frase contro Chiellini

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS