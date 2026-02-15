John Elkann preoccupato per gli errori arbitrali: la telefonata a Gravina dopo il caso Inter-Juve

John Elkann chiama il presidente della Figc Gabriele Gravina. Nel day after di Inter-Juve, il numero uno di Exor ha manifestato tutto il suo disappunto per i ripetuti errori arbitrali rilevati dalla società bianconera nel corso di questo campionato. Condividendo la presa di posizione di Giorgio Chiellini e Damien Comolli nel dopo gara, Elkann ha sollecitato l'individuazione di soluzioni utili a migliorare il sistema e a garantire la credibilità del sistema calcio italiano.