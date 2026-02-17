Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
Del Piero, Costacurta e la risposta piccata al sindaco di Milano: "Ha tempo per vedere i miei video, mi fa piacere"

Giuseppe Sala sull'episodio legato a Bastoni cita l'ex capitano bianconero, che gli risponde dagli studi di Sky. Poi la frecciata che scatena il web
3 min
Tagsdel pieroCostacurtaSala
La polemica dopo quanto successo in Inter-Juve sembra essere infinita, allargandosi sempre di più tra risposte, critiche e provocazioni. Non sono bastate le scuse di Bastoni l'ammissione di Comolli, con gli animi ancora tesi e numerose 'frecciatine' tra tifosi celebri delle due squadre.

Sala attacca Del Piero: "Ha fatto simulazioni incredibili e ora fa il censore"

Tra questi c'è stato l'intervento di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e noto tifoso interista, che nella sua analisi di quanto accaduto durante il derby d'Italia aveva tirato in ballo Del Piero e Chiellini: "Bastoni ha sbagliato ma vedo commentatori che nella loro carriera hanno fatto simulazioni incredibili. Ci sono filmati in giro di Del Piero e Chiellini che hanno fatto simulazioni incredibili e invece adesso fanno i censori. Andiamoci piano...".

Del Piero risponde, poi la frecciata di Costacurta

Una provocazione a cui Del Piero ha risposto duramente dagli studi di Sky. Dopo aver sentito proprio le parole di Bastoni e Comolli, l'ex capitano bianconero e oggi commentatore ha aggiunto: "Ho letto cosa ha detto, sono rimasto sorpreso: io non ho mai parlato di Bastoni e dell'episodio specifico. Ho sempre cercato di rispondere sul campo e fuori con quello che faccio e le mie scelte. Non mi sono mai messo a discutere pubblicamente con un tifoso su queste cose. Poi Sala sarebbe anche il Sindaco di Milano quindi rispetto la sua figura e le istituzioni, ma non mi sembra il caso di discutere di calcio o di questi temi con lui. Certamente avrà cose più importanti a cui pensare...". In quel momento arriva una frecciata di Billy Costacurta, diventata rapidamente virale: "Cose che non riesce a fare tra l'altro..."Del Piero poi chiude "Mi fa piacere che ha avuto il tempo per cercarsi i miei video", mentre Capello scherza: "Lui sì è un simulatore celebre".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

