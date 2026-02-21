Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 21 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Diletta Leotta ed Elodie "imbucate" per la nuova maglia della Juve: i social impazziscono

Il club bianconero ha organizzato un evento per il lancio della quarta divisa. Tra le presenti anche la conduttrice e la popstar
2 min
TagsjuveDiletta LeottaElodie
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

La Juventus scenderà in campo nella sfida contro il Como valida per la ventiseiesima giornata di Serie A con una nuova quarta maglia. Una divisa a strisce orizzontali bianche e nere. Per l'evento del lancio del kit creato con Giampaolo Sgura, la società bianconera ha invitato varie celebrità, tra cui Elodie e Diletta Leotta.

Diletta Leotta ed Elodie nel post della Juve per la quarta maglia

Diletta Leotta ed Elodie sono molto amiche, come spesso entrambe hanno raccontato e come testimoniabile da vari racconti sui social. La conduttrice di DAZN e la popstar sono state presenti all'evento organizzato dalla Juventus. La loro presenza è stata resa nota dallo stesso club, che ha pubblicato una foto di loro due assieme su Instagram. Una presenza inconsueta, ma che ha esaltato i fan sui social. Tra i commnti è possibile leggere: "EloDEA titolare, sa giocare centravanti?". 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Dove vedere Juve-ComoMcKennie multiuso

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS