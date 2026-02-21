Diletta Leotta ed Elodie "imbucate" per la nuova maglia della Juve: i social impazziscono

La Juventus scenderà in campo nella sfida contro il Como valida per la ventiseiesima giornata di Serie A con una nuova quarta maglia. Una divisa a strisce orizzontali bianche e nere. Per l'evento del lancio del kit creato con Giampaolo Sgura, la società bianconera ha invitato varie celebrità, tra cui Elodie e Diletta Leotta .

Diletta Leotta ed Elodie nel post della Juve per la quarta maglia

Diletta Leotta ed Elodie sono molto amiche, come spesso entrambe hanno raccontato e come testimoniabile da vari racconti sui social. La conduttrice di DAZN e la popstar sono state presenti all'evento organizzato dalla Juventus. La loro presenza è stata resa nota dallo stesso club, che ha pubblicato una foto di loro due assieme su Instagram. Una presenza inconsueta, ma che ha esaltato i fan sui social. Tra i commnti è possibile leggere: "EloDEA titolare, sa giocare centravanti?".