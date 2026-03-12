Niente conferenza per Spalletti prima di Udinese-Juve: ecco chi parlerà al suo posto

Luciano Spalletti non parlera in conferenza stampa alla vigilia della partita in trasferta della sua Juventus contro l'Udinese. Sarà però un altro tesserato bianconero ha rispondere alle domande dei giornalisti: Francisco Conceiçao . Non si tratta della prima volta che il club decide di mandare un calciatore al posto dell'allenatore in conferenza stampa in questo campionato.

Un giocatore al posto di Spalletti in conferenza: non è la prima volta

Un giocatore che parla in conferenza stampa al posto dell'allenatore. In casa Juventus questo fatto non rappresenta un inedito. Una nuova strategia di comunicazione, quella adottata dal club attualmente al sesto posto in classifica, che ha fatto il proprio esordio alla vigilia del derby d'Italia perso e ricco di polemiche con l'Inter. Allora fu il capitano, Manuel Locatelli, a rispondere alle tante domande. Questa volta è il turno del portoghese, che avrà così il compito di presentare la partita in programma al Bluenergy Stadium contro l'Udinese sabato alle 20:45.

Prima di Udinese-Juve Conceiçao in conferenza

Sarà compito di Francisco Conceiçao parlare in conferenza stampa. L'esterno classe classe 2002 è sempre più centrale nel 4-2-3-1 di Spalletti. Contro la Roma ha trovato il gol, il terzo del suo campionato (avendo segnato ai giallorossi anche nella gara di andata), battendo Svilar con un sinistro al volo da fuori area, mentre nella partita giocata contro il Pisa vinta per 4-0 dalla Juventus è stato tra i migliori in campo, servendo un assist. In totale in questa stagione di Serie A ha giocato 21 partite, impreziosite da tre gol e da due assist. Nove, invece, le partite giocate in Champions League, con un gol messo a referto contro il Villarreal.

La Juventus contro l'Udinese alla ricerca di continuità

Al Bluenergy Stadium la Juventus è alla ricerca di punti importanti per continuare a inseguire il sogno Champions, con il quarto posto, al momento condiviso da Roma e Como, distante appena un punto in classifica. Contro ci sarà l'Udinese. La squadra di Runjaic sta godendo di un periodo di ottima salute, dopo il rotondo successo interno per 3-0 contro la Fiorentina seguito dal pareggio per 2-2 con l'Atalanta.