Spalletti e le due carte per la Champions: in attacco cambia tutto!

Milik con Dusan

Adesso toccherà a loro. "Sono due rientri importantissimi per noi - ha sottolineato Spalletti -. Adesso dobbiamo creare loro i presupposti per poter avere un minutaggio corretto, quindi la sosta capita a proposito". Chiaramente non si potrà chiedere tutto e subito a Dusan e Arek, proprio perché devono ancora ritrovare ritmo e minuti, ma di sicuro saranno opzioni più che spendibili soprattutto dopo questi giorni di allenamento in cui entrambi cercheranno la vecchia brillantezza. Vlahovic punta a riprendersi quel posto da titolare che aveva fino al momento dello stop: era infatti subito stato messo al centro di ogni discorso d’attacco da parte di Spalletti e ora intende recuperare il tempo perduto per assicurare i gol necessari per la Champions. Milik si candida ad avere chance importanti, soprattutto a gara in corso ma magari non solo. Di fatto, il loro ingresso contro il Sassuolo di Fabio Grosso ha avuto un riflesso immediato: ha spinto ancora più indietro nelle gerarchie e nelle rotazioni David e Openda. Nelle ultime due partite, Spalletti aveva preferito Boga al canadese, varando un attacco “leggero” con Yildiz e Conceiçao, mentre Openda nelle ultime tre uscite è rimasto sempre in panchina. Adesso la Juventus ha altri due jolly da spendere al tavolo del quarto posto: Vlahovic e Milik, vecchie certezze, nuovi gol da trovare.