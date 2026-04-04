Spalletti risponde a De Rossi: "È uno dei miei figli del calcio. Nazionale? Ecco cosa serve"

Le dichiarazioni sul rinnovo

Spalletti ha anche risposto a una domanda sul rinnovo: "Non riesco a capire perché vi sta a cuore... Dal punto di vista dei rapporti è tutto a posto, ma le priorità vanno date alla partita col Genoa che è difficilissima. Ci sarà la possibilità nei prossimi giorni, non bisogna farlo in un'ora anche se si vuole. Deve venire in maniera naturale, mentre non lo sarebbe non programmare bene la partita. Noi lottiamo con la Roma per il quarto posto, ma loro hanno perso col Genoa. Questa deve essere la priorità".