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domenica 19 aprile 2026
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"Io conosco Gianni Morandi", Spalletti scatenato in tv sull'esultanza dei giocatori della Juve. E in studio...

Ecco il simpatico siparietto che ha visto protagonista l'allenatore bianconero dopo la vittoria con il Bologna di Italiano
2 min
TagsjuveSpallettiThuram
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La Juve vince ancora e lo fa in una serata importantissima in chiave Champions League. Ne è consapevole anche Luciano Spalletti, apparso molto più disteso al termine dei 90 minuti giocati contro il Bologna, sia nell'analizzare la prestazione sia nel commentare l'esultanza dei suoi calciatori in occasione della rete del definitivo 2-0, realizzata da Khéphren Thuram. Un siparietto in diretta tv che non è certo passato inosservato.

 

Spalletti e il siparietto a Sky: "L'esultanza dei giocatori? Bisogna che mi spieghiate cosa vuol dire..."

Così Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Juve-Bologna, mentre gli venivano mostrate le immagini dell'esultanza dei suoi calciatori al momento del gol di Khéphren Thuram: "L'esultanza dei giocatori? Bisogna che mi spieghiate cosa vuol dire e poi vi dirò se mi è piaciuta o meno. Chi è che hanno imitato? Gianni Nazar, un cantante francese? E chi è? Io conosco Gianni Morandi e Gianna Gianna Gianna...". E lo studio non ha potuto far altro che scoppiare a ridere, spiazzato dalla risposta del tecnico bianconero. Grandi sorrisi e clima sereno, complice una classifica che ora vede la Vecchia Signora a +5 sul tandem Como-Roma, a cinque giornate dalla fine del campionato.

 

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