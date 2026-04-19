"Io conosco Gianni Morandi", Spalletti scatenato in tv sull'esultanza dei giocatori della Juve. E in studio...

La Juve vince ancora e lo fa in una serata importantissima in chiave Champions League. Ne è consapevole anche Luciano Spalletti , apparso molto più disteso al termine dei 90 minuti giocati contro il Bologna , sia nell'analizzare la prestazione sia nel commentare l'esultanza dei suoi calciatori in occasione della rete del definitivo 2-0, realizzata da Khéphren Thuram . Un siparietto in diretta tv che non è certo passato inosservato.

Spalletti e il siparietto a Sky: "L'esultanza dei giocatori? Bisogna che mi spieghiate cosa vuol dire..."

Così Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Juve-Bologna, mentre gli venivano mostrate le immagini dell'esultanza dei suoi calciatori al momento del gol di Khéphren Thuram: "L'esultanza dei giocatori? Bisogna che mi spieghiate cosa vuol dire e poi vi dirò se mi è piaciuta o meno. Chi è che hanno imitato? Gianni Nazar, un cantante francese? E chi è? Io conosco Gianni Morandi e Gianna Gianna Gianna...". E lo studio non ha potuto far altro che scoppiare a ridere, spiazzato dalla risposta del tecnico bianconero. Grandi sorrisi e clima sereno, complice una classifica che ora vede la Vecchia Signora a +5 sul tandem Como-Roma, a cinque giornate dalla fine del campionato.