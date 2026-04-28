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La Juve si muove per Stiller: Spalletti vuole alzare il livello della mediana

Incontro conoscitivo tra gli agenti del centrocampista dello Stoccarda e i bianconeri
Andrea Losapio
4 min
TagsStillerJuventusCalciomercato
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La Juventus ha avuto un incontro conoscitivo con gli agenti di Angelo Stiller, centrocampista dello Stoccarda e della nazionale tedesca. Quarantotto presenze in tutte le competizioni, due gol e dieci assist, è uno dei registi più interessanti della Bundesliga e ha due valutazioni. La prima è fatta dal club, perché l'intenzione è di non ascoltare proposte ttoso i 50 milioni di euro - meglio 60 - ma c'è la seconda valutazione che è dichiarata sul contratto depositato: 36,5 milioni di clausola, decisamente più abbordabile. Non è dato sapere se, dietro il pagamento di una penale, sia possibile cancellarla ma questo potrebbe essere un tema di discussione più avanti. La Juve ha preso informazioni e non ci sarebbe un grande problema sull'ingaggio, quanto più sulla volatilità del proprio ingresso nell'Europa che conta.

Non solo Locatelli

Se è vero che il rinnovo del capitano lo ha blindato, di fatto, dagli assalti di possibili candidate come il Tottenham, dall'altro Luciano Spalletti vorrebbe alzare il livello della mediana nell'organizzazione di gioco, affiancando un calciatore di pensiero e di costruzione, come ha già fatto fra la Roma con Pizarro e il Napoli con Lobotka. Lo slovacco ha una clausola ma è valida solo per l'estero - 25 milioni - e gli stessi azzurri non vedono di buon occhio rinforzare una rivale, soprattutto Spalletti. Così ancor più che spendere per un portiere o un difensore, il tecnico sa di dover aprire il portafogli per (almeno) un attaccante e migliorare la mediana. Certo è che la cifra non è banale e qualcuno andrà poi sacrificato. Chi ha pensato a Koopmeiners non è certo fuori strada.

 

Real e United

L'anno scorso Toni Kroos - che per una carriera ha condiviso gli stessi agenti - aveva segnalato Stiller a Florentino Perez, ma Xabi Alonso non aveva preso in considerazione il suo acquisto, preferendo altri profili. Non è detto che non possa tornare alla carica e, in quel caso, combattere contro la potenza economica del Real Madrid non sarebbe un affare da poco. Poi c'è il Manchester United che, da par suo, ha Sandro Tonali nel mirino (il Newcastle lo cede per mancanza di Champions e di moneta) ma che nelle ultime settimane aveva fatto visionare Stiller più volte. Insomma, anche la concorrenza non manca. A fine stagione la Juventus - sapendo il suo destino - tirerà le somme. Nel frattempo quello del tedesco è uno dei nomi che può rientrare nell'ingranaggio della prossima squadra di Spalletti. Sarebbe, probabilmente, uno dei più importanti. 

 

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