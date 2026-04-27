Real, doppio infortunio: niente Mondiali per Militao, brivido Mbappé 

Il Real Madrid sta vivendo un finale di stagione tormentato dagli infortuni. Il 21 aprile, in occasione della partita vinta contro l'Alaves Arda Guler ed Eder Militao sono stati costretti al cambio per infortunio. La stagione del brasiliano è terminata , dovendosi sottoporre a un intervento chirurgico che lo costringerà a saltare anche il Mondiale . Ansia anche per quanto riguarda Mbappé , sostituito a sua volta nella partita successiva, contro il Betis.

Ansia Mbappé, ma il Mondiale non è a rischio

Allo stadio Benito Villamarin venerdì Mbappé ha subito "una lesione al muscolo semitendinoso della gamba sinistra", come riportato dal Real Madrid attraverso un comunicato ufficiale. Il club blancos non ha però indicato i tempi di recupero del suo numero 10. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, Mbappé dovrebbe saltare la prossima partita, in programma domenica contro l'Espanyol, ed è a rischio per il Clasico contro il Barcellona per il 10 maggio. Un rientro che non metterebbe così a rischio la sua presenza con la Francia al Mondiale.

Ancelotti farà a meno di Militao

Chi invece non prenderà parte alla coppa del Mondo in programma a giugno è Eder Militao. Il Brasile di Ancelotti dovrà fare a meno del difensore classe 1998, che si sottoporrà a un intervento chirurgico in Finlandia per la lesione al bicipite femorale della gamba sinistra. Il chirurgo Lasse Lempanien, ritenuto tra i migliori specialisti per infortuni di questo tipo, eseguirà l'intervento. I tempi di recupero stimati per Eder Militao saranno di circa cinque mesi. Questa opzione è stata adottata al posto di una terapia conservativa che, seppur avrebbe ridotto i tempi di recupero a sole cinque settimane, allo stesso tempo avrebbe comportato maggior rischio di ricaduta.