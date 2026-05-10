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Spalletti e lo sguardo minaccioso alla telecamera: la scena diventa un tormentone

L'allenatore della Juventus non ha gradito la ripresa su di lui nel corso del secondo tempo della sfida contro il Lecce
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Uno sguardo minaccioso, quello che Luciano Spalletti ha riservato alla telecamera. Un vero e proprio show, quello che ha visto protagonista l'allenatore della Juventus nel corso della sfida vinta contro il Lecce al Via del Mare. Ripreso dalla regia, il tecnico ha puntato lo sguardo dritto in camera esternando il proprio disappunto nell'essere ripreso. 

Spalletti, prima il disappunto "Sempre la stessa cosa?!", poi lo sguardo in camera

Un'immagine destinata a diventare un tormentone. Siamo nel secondo tempo della partita del "Via del Mare", che ha visto la Juventus battere il Lecce grazie a un gol di Vlahovic. Dopo un fallo fischiato a centrocampo a Koopmeiners Spalletti si è rivolto a qualcuno a bordocampo, probabilmente il quarto uomo, urlando "Sempre la stessa cosa!?". Quindi, sconsolato per la decisione, dopo aver notato l'inquadratura riservatagli dalla telecamera, ha riservato uno sguardo fisso, durato qualche secondo. Una scena, andata in onda su DAZN, che ha suscitato l'ilarità di tanti tifosi.

 

 

Juventus momentaneamente terza

Contro il Lecce la Juventus è tornata al successo dopo due pareggi consecutivi. I bianconeri con i tre punti sono saliti a quota 68, scavalcando al terzo posto momentaneamente il Milan, che scenderà in campo nella serata di oggi, 10 maggio, a San Siro contro l'Atalanta di Palladino.

 

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