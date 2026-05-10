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domenica 10 maggio 2026
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Juve, Vlahovic semplifica tutto

Il ritorno del serbo ha spalancato le porte dell'ovvietà in casa Juve: per vincere serve l'attaccante
Vittorio Oreggia
1 min
Tagsvlahovicjuve
Juventus

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Dopo 11 secondi la Juventus si è tolta paura, anche se matematicamente non basta la vittoria fondamentale di Lecce per blindare il posto in Champions League, discriminante morale e finanziaria tra la decenza e il fallimento. Il

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