Stallo con la Juve, Vlahovic al primo incontro con il Bayern Monaco: il ruolo del papà di Dusan

Il padre di Dusan Vlahovic ha incontrato nei giorni scorsi il Bayern Monaco. Sul tavolo, ovviamente, la possibilità di trasferirsi in Baviera in estate. Una questione di opportunità: se è vero che guadagna parecchio, la Juventus per ora è ancora alla proposta di rinnovo da 7 milioni di euro a stagione, magari con un bonus alla firma fra i 4 e i 6 milioni. Il serbo è già costato moltissimo fra cartellino e oneri accessori vari e quindi, per un prolungamento, l'intenzione è stata quella di giocare al ribasso. Peccato che le ultime settimane diano ragione all'attaccante serbo, senza contare che un attaccante da big può davvero costare cifre da capogiro. Di qui la decisione, da parte dei tedeschi, almeno di capire quale sarà il suo futuro: Nicolas Jackson tornerà al Chelsea, mentre per Harry Kane bisogna aspettare l'ultima partita della stagione, quella contro lo Stoccarda, per capire cosa farà. Per l'inglese c'è l'opportunità rinnovo, ma ha un solo anno di contratto e può scegliere diversamente, sulle orme di Lewandowski di qualche stagione fa. Forse stessa nazione, magari club differente, ma sia Real che Barcellona cercano un nove . A questo punto l'idea è quella di non restare del tutto sorpresi da un possibile addio e, d'altro canto, potrebbe essere una buona scelta indipendentemente dal futuro di Kane .

Spalletti chiede un colpo: le idee di mercato

A prescindere da Vlahovic e dalla situazione attacco, il nome di Bernardo Silva è sempre molto presente nella testa del tecnico. Quello della Juve è l'interessamento più intenso. Piace al Galatasaray, l'Atletico Madrid monitora ma non affonda, il Barça sarebbe il suo sogno ma per ora non ha dato segnali. In Premier non ha intenzione di rimanere, PSG e Bayern Monaco hanno altre filosofie. Jorge Mendes lo ha proposto anche in Italia - Milan e Inter - ma le risposte sono state tiepide. Previsti contatti fra i dirigenti juventini e l'entourage del portoghese per trovare una quadratura. La distanza c'è ed è giusto sottolinearlo. La Juventus vuole offrire intorno ai sei milioni di euro, ma con altri due di bonus. Uno più semplice, con la qualificazione alla Champions League, l'altro più complicato e legato a trofei. La richiesta è più alta di due milioni, ma Yildiz oramai è un paradigma per chiunque affronti il tetto salariale. Anche sulla durata c'è poi da ridire: offerta di biennale con opzione, mentre Bernardo Silva chiede un triennale.

Juve, i giocatori in uscita

Sarà un'estate di movimenti. Perché Openda ha già un piede e mezzo fuori dalla porta, con diversi club che lo stanno seguendo: è stato proposto al Bournemouth di Rose, che lo ha avuto alle proprie dipendenze al Lipsia. David è nella lista del Fenerbahce, così come non dispiace a Crystal Palace e Aston Villa in Premier League. Cabal è stato bocciato e verrà ceduto, così come Teun Koopmeiners che ha una valutazione da 35 milioni. Andrea Cambiaso e Gatti possono salutare, mentre Joao Mario tornerà dal prestito a Bologna e andrà via.