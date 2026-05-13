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"Vogliamo il secondo posto", la carica di Yildiz e la confessione sulla pressione dei tifosi Juve

Le dichiarazioni del numero dieci bianconero in vista delle ultime due (decisive) giornate di campionato
2 min
TagsJuventusYildiz
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Kenan Yildiz guarda con fiducia al finale di stagione della Juventus. Presente a un evento allo Juventus Store, il numero dieci bianconero ha parlato del momento della squadra, tra pressione esterna, obiettivi Champions e ambizioni personali:Sentiamo la pressione da parte della gente fuori, ma noi siamo tranquilli, perché abbiamo due partite importanti. Noi comunque facciamo il nostro lavoro con il mister, ha spiegato il talento turco, sottolineando la serenità del gruppo nonostante le aspettative.

Juve, le parole di Yildiz sulla stagione bianconera

Yildiz ha poi definito l’annata bianconeramolto lunga e complicata, senza però cercare scuse: È stata una stagione molto lunga, anche dura, ma non è finita, adesso lavoriamo duramente, anche il mister è sempre con noi, dobbiamo spingere al 100% e fare solo il massimo”.

 

"L'obiettivo è fare il massimo e ora è il secondo posto"

Tra gli obiettivi personali c’è anche il possibile ventesimo gol in Serie A, traguardo ormai vicino: “Non sapevo che mi mancasse così poco, ma certo è un bel numero”. Infine, il classe 2005 ha parlato della corsa al secondo posto, ora più concreta per la Juventus: “L'obiettivo è sempre fare il massimo, adesso il massimo è il secondo posto, andiamo per il secondo posto, è per la Champions”.

 

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