Cambiaso e Gatti le plusvalenze top: il mercato in uscita della Juve

Nella prossima Juventus di Spalletti ci sono già alcuni punti fermi . Yildiz su tutti , che non solo non andrà via in caso di qualificazione alla Champions , ma che rimarrà anche se il quarto posto dovesse saltare. In quest’ultimo caso solo una proposta fuori da ogni logica, sopra i 100 milioni, potrebbe far vacillare il castello. Perché è considerato centrale dopo il rinnovo dello scorso febbraio. Confermati anche chi ha rinnovato nel corso dei mesi come McKennie e Locatelli , chi lo farà molto probabilmente come Kalulu , poi Boga che verrà riscattato dal Nizza.

Bremer potrebbe essere sacrificabile

Nella lista degli incedibili dovrebbe esserci anche Bremer, che però ha una clausola risolutoria da 54 milioni e potrebbe essere sacrificabile. Da qui in poi le situazioni sono singole: Perin può restare come secondo ma dipende dalle proposte, così come Kelly e Thuram. Il francese ha mercato e sicuramente una valutazione molto maggiore rispetto a due anni fa. Spalletti si augura che non venga venduto nessuno, ma anche per Conceiçao,con un'offerta di alto livello, ci sarebbero delle valutazioni da fare.

Per Cambiaso e Gatti la Juve spera in una plusvalenza

Gli altri, a livelli diversi, possono salutare. Da Cambiaso e Gatti, per cui si spera in una plusvalenza massiccia, fino a Di Gregorio, comunque in ripresa. Koopmeiners ha una valutazione alta, Openda e David guadagnano parecchio e non saranno semplici da piazzare, Cabal è stato bocciato un po' sull'onda di quanto capitato a Joao Mario. Adzic cercherà un percorso di crescita, Douglas Luiz e Rugani torneranno da Aston Villa e Fiorentina.