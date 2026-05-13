Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 13 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cambiaso e Gatti le plusvalenze top: il mercato in uscita della Juve

Yildiz è centrale e non partirà, così come Locatelli e McKennie. Bremer potrebbe essere sacrificabile
3 min
TagsjuvegattiCambiaso
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Nella prossima Juventus di Spalletti ci sono già alcuni punti fermi. Yildiz su tutti, che non solo non andrà via in caso di qualificazione alla Champions, ma che rimarrà anche se il quarto posto dovesse saltare. In quest’ultimo caso solo una proposta fuori da ogni logica, sopra i 100 milioni, potrebbe far vacillare il castello. Perché è considerato centrale dopo il rinnovo dello scorso febbraio. Confermati anche chi ha rinnovato nel corso dei mesi come McKennie e Locatelli, chi lo farà molto probabilmente come Kalulu, poi Boga che verrà riscattato dal Nizza. 

Bremer potrebbe essere sacrificabile

Nella lista degli incedibili dovrebbe esserci anche Bremer, che però ha una clausola risolutoria da 54 milioni e potrebbe essere sacrificabile. Da qui in poi le situazioni sono singole: Perin può restare come secondo ma dipende dalle proposte, così come Kelly e Thuram. Il francese ha mercato e sicuramente una valutazione molto maggiore rispetto a due anni fa. Spalletti si augura che non venga venduto nessuno, ma anche per Conceiçao,con un'offerta di alto livello, ci sarebbero delle valutazioni da fare. 

 

 

Per Cambiaso e Gatti la Juve spera in una plusvalenza

 Gli altri, a livelli diversi, possono salutare. Da Cambiaso e Gatti, per cui si spera in una plusvalenza massiccia, fino a Di Gregorio, comunque in ripresa. Koopmeiners ha una valutazione alta, Openda e David guadagnano parecchio e non saranno semplici da piazzare, Cabal è stato bocciato un po' sull'onda di quanto capitato a Joao Mario. Adzic cercherà un percorso di crescita, Douglas Luiz e Rugani torneranno da Aston Villa e Fiorentina. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Vlahovic, la situazione con il Bayern MonacoKoopmeiners non è mai stato intoccabile

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS