Cambiaso e Gatti le plusvalenze top: il mercato in uscita della Juve
Nella prossima Juventus di Spalletti ci sono già alcuni punti fermi. Yildiz su tutti, che non solo non andrà via in caso di qualificazione alla Champions, ma che rimarrà anche se il quarto posto dovesse saltare. In quest’ultimo caso solo una proposta fuori da ogni logica, sopra i 100 milioni, potrebbe far vacillare il castello. Perché è considerato centrale dopo il rinnovo dello scorso febbraio. Confermati anche chi ha rinnovato nel corso dei mesi come McKennie e Locatelli, chi lo farà molto probabilmente come Kalulu, poi Boga che verrà riscattato dal Nizza.
Bremer potrebbe essere sacrificabile
Nella lista degli incedibili dovrebbe esserci anche Bremer, che però ha una clausola risolutoria da 54 milioni e potrebbe essere sacrificabile. Da qui in poi le situazioni sono singole: Perin può restare come secondo ma dipende dalle proposte, così come Kelly e Thuram. Il francese ha mercato e sicuramente una valutazione molto maggiore rispetto a due anni fa. Spalletti si augura che non venga venduto nessuno, ma anche per Conceiçao,con un'offerta di alto livello, ci sarebbero delle valutazioni da fare.
Per Cambiaso e Gatti la Juve spera in una plusvalenza
Gli altri, a livelli diversi, possono salutare. Da Cambiaso e Gatti, per cui si spera in una plusvalenza massiccia, fino a Di Gregorio, comunque in ripresa. Koopmeiners ha una valutazione alta, Openda e David guadagnano parecchio e non saranno semplici da piazzare, Cabal è stato bocciato un po' sull'onda di quanto capitato a Joao Mario. Adzic cercherà un percorso di crescita, Douglas Luiz e Rugani torneranno da Aston Villa e Fiorentina.