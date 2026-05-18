Chiellini dopo il ko della Juve: "Una domenica negativa. Fiorentina? Con Paratici è in buone mani"

"È stata una domenica che speravamo potesse andare diversamente ". Così Giorgio Chiellini , director of Football Strategy della Juventus , all'indomani della sconfitta della squadra di Spalletti contro la Fiorentina maturata allo Stadium. Lo ha fatto in un intervento in videcollegamento alla presentazione del torneo giovanile Niccolò Galli, svoltasi oggi a Firenze e del quale Chiellini fa parte dei premiati.

Chiellini: "Viviamo alla giornata: aspettiamo di finire il campionato"

Chiellini ha parlato del momento della squadra bianconera: "Viviamo alla giornata. Ieri è stata una giornata sicuramente negativa, ora aspettiamo di finire questo campionato". La Juventus, in seguito alla sconfitta di ieri, si trova attualmente al sesto posto in classifica, fuori quindi dalla zona Champions League, a due punti di distanza dalla Roma e dal Milan. Nell'ultimo turno di campionato i bianconeri affronteranno in trasferta il Torino nel derby.

"Paratici? La Fiorentina è in buone mani"

Quindi, l'ex capitano della Nazionale è passato a parlare dell'attuale direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici: "Ho avuto la fortuna di lavorare con lui, credo che la Fiorentina sia in buone mani per il presente, perchè comunque è riuscita a recuperare una situazione molto difficile, e per il futuro, perchè è una persona che può creare qualcosa di importante". Mentre, sui ricordi della sua esperienza alla Fiorentina agli inizi della propria carriera: "Bene a livello di vita, poi fu un anno difficile, soprattutto nella seconda parte della stagione, e per fortuna riuscimmo a salvarci. Ho legato con tante persone, poi nella carriera sportiva sono stato, fra virgolette, nemico tante volte, ma credo che i rapporti umani vadano al di là di tutto questo".