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lunedì 18 maggio 2026
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Juve, immaturità certificata

Leggi il commento sul campionato dei bianconeri scivolati fuori dalla zona Champions dopo la sconfitta con la Fiorentina
Vittorio Oreggia
1 min
TagsjuveChampions League
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Dopo l’insensata sconfitta contro la Fiorentina, solo un miracolo può salvare la Juventus dall’inferno dell’Europa League. Ma crediamo che questo difficilissimo a

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