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Di Gregorio, troppi errori e incertezze: ora è un caso per la Juve. Al primo tiro prende gol

Il portiere bianconero continua a deludere: i suoi errori sono costati punti preziosi nella corsa Champions
Filippo Bonsignore
2 min
Tagsdi gregoriojuve
Juventus

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Dov’è finito il portiere che con il Monza fu il migliore della Serie A 2023-2024, conquistandosi così la Juve? L’altalena di rendimento di Di Gregorio prosegue e il prezzo delle sue incertezze si sta rivelando elevato. Un problema che fa riflettere la Juve. In questa stagione qualche prodezza qua e là, ma anche diversi passaggi a vuoto che hanno pesato sul cammino.

 

 

Il dato preoccupante

Un dato per tutti: la Juve, con i suoi due portieri, ha subìto gol al primo tiro in porta nel 46% dei casi. DiGre non è stato irreprensibile soprattutto nel mese di febbraio. La sconfitta con il Como è coincisa con la crisi, tanto che Spalletti ha optato per l’avvicendamento con Perin.

Il ritorno tra i titolari e gli errori

Poi Di Gregorio è tornato per l’infortunio di Mattia. Il vento però è di nuovo cambiato e le incertezze sono riemerse, come testimoniano i gol subiti sul proprio palo contro Verona e Fiorentina, che sono costati punti preziosi nella corsa alla Champions.

 

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