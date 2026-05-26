Vlahovic, dentro o fuori: un ultimo vertice con la Juve per decidere il suo futuro

Quattro gol in quattro partite dal suo rientro e il rinnovo in sospeso. Ogni riferimento a Dusan Vlahovic non è puramente casuale. Quanto sia mancato alla Juve è risaputo. Il suo infortunio è costato la Champions a Spalletti, che forse sarebbe potuto arrivare al quarto posto se solo avesse recuperato con un mese di anticipo. Gli ultras avevano svuotato il settore ospiti dello stadio intitolato al Grande Torino, ma in tribuna centrale era pieno di tifosi bianconeri e quando il serbo ha imbucato la seconda volta Paleari con un piatto destro nell’angolo opposto c’è stata un’esplosione fragorosa. La Champions era già volata via mezz’ora prima con i successi di Roma e Como, ma il cuore bianconero stava vibrando per Dusan. L’esultanza, piena di rabbia e di senso di appartenenza, è sembrata significativa. Qualche minuto dopo Spalletti lo ha sostituito per dare spazio a David e il serbo non sembrava così contento di uscire, ma poi ha capito e stretto la mano al tecnico. Nessuno sa se questa diventerà la sua ultima partita alla Juve oppure un nuovo inizio. Forse non lo sanno neppure lui e la dirigenza bianconera, perché il momento delle decisioni è vicino ma non ancora arrivato.