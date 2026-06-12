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venerdì 12 giugno 2026
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Juve, svolta di buonsenso

Leggi il commento sulla rivoluzione operata da John Elkann, pronto a sostituire Damien Comolli con Giovanni Carnevali
Vittorio Oreggia
1 min
TagsjuveComolliCarnevali
Juventus

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Sipario. Finiscono qui Damien Comolli e la scombicchierata Juventus che aveva costruito sulla pietra d’angolo dell’algoritmo, ereditata giusto un anno fa da Cristiano Giuntoli, pure lui al centro di un progetto miseramente fallito. Con un mese di ritardo, la quart

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