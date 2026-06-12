Juve, svolta di buonsenso

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Sipario. Finiscono qui Damien Comolli e la scombicchierata Juventus che aveva costruito sulla pietra d’angolo dell’algoritmo, ereditata giusto un anno fa da Cristiano Giuntoli, pure lui al centro di un progetto miseramente fallito. Con un mese di ritardo, la quart
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