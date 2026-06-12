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Juve, Giovanni Carnevali nuovo Ad e Direttore Generale: il comunicato ufficiale

Il club bianconero accoglie l'ex dirigente del Sassuolo: "Orgoglioso e onorato"
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Ora è ufficiale: Giovanni Carnevali è il nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale della Juventus. Il club bianconero, che ieri ha salutato ufficialmente Comolli, ha annunciato l'arrivo dell'ex dirigente del Sassuolo con una nota ufficiale. "Sono orgoglioso e onorato di questa scelta", ha ribadito. 

Carnevali alla Juve, il comunicato ufficiale

"Il Consiglio di Amministrazione di Juventus FC - si legge nella nota -  ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevali ad Amministratore Delegato e Direttore Generale del Club, affidandogli la guida manageriale della Società con l’obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale bianconero. Dirigente tra i più apprezzati del panorama sportivo, Giovanni porta in Juventus un patrimonio di rilevante capacità manageriale. Uomo di calcio per vocazione e passione, Giovanni ha dedicato la sua vita professionale a questo settore, maturando esperienze e acquisendo responsabilità sempre più rilevanti, che gli hanno consentito di sviluppare una conoscenza completa delle dinamiche che governano il calcio moderno e delle prospettive di evoluzione. In particolare, nel corso della sua carriera, ha contribuito in modo determinante alla crescita e all'affermazione del Sassuolo Calcio, diventato nel tempo un esempio riconosciuto per sostenibilità, innovazione, valorizzazione dei talenti e capacità di creare valore, dentro e fuori dal campo. In qualità di Consigliere di Lega Serie A ha inoltre contribuito ai principali tavoli di confronto dedicati all'evoluzione e alla crescita del calcio professionistico italiano", continua la società bianconera.

Carnevali: "Orgoglioso e onorato"

“Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità – ha sottolineato Carnevali - Ringrazio la Società, l’azionista di maggioranza e John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della Società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del Club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri” – ha voluto concludere così il nuovo AD bianconero". La Juventus conclude la nota dano a "Giovanni il caloroso benvenuto di tutta la famiglia bianconera e i migliori auguri di buon lavoro".

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