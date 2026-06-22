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lunedì 22 giugno 2026
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Non invidiamo Carnevali

L'amministratore delegato deve vendere bene ciò che in questo momento è invendibile, per poi comprare al meglio
Vittorio Oreggia
1 min
TagsjuveCarnevaliplus
Juventus

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Sono trascorsi dieci giorni da quando Damien Comolli ha passato (forzatamente) la mano a Giovanni Carnevali. Dieci giorni durante i quali il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus ha cercato d

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