Lazio-Bologna, obiettivo 40mila spettatori

ROMA - La Lazio contro il Bologna all’Olimpico a caccia di un’altra vittoria, di altri punti per lo scudetto. Troppo importante vincere contro i rossoblù, visto l’incrocio ad alta quota tra Juventus e Inter (domenica 1 marzo ore 20.45 a porte chiuse) che potrebbe regalare sorprese. Insomma, i biancocelesti giocheranno per il primo posto. E non saranno soli: si va verso 40 mila spettatori. Nonostante l’emergenza per il coronavirus, il match all’Olimpico si giocherà regolarmente a porte aperte. Il responsabile marketing della Lazio, Marco Canigiani, ai microfoni della radio ufficiale, ha fatto il punto: “Siamo vicini a quota 12.000 biglietti venduti, solo nella giornata d’apertura delle vendite avevamo registrato 9.500 vendite. La gara sarà ufficialmente a porte aperte, salvo nuove comunicazioni. Non abbiamo novità, invece, per il settore ospiti. Invitiamo i nostri tifosi interessati ad acquistare dei tagliandi per il match di sabato ad effettuare tentativi anche per i settori ormai esauriti: il Distinto Sud-Est è ancora disponibile e, pertanto, ancora non abbiamo disposto l’apertura della Curva Maestrelli”. Ad oggi, tra tagliandi e abbonamenti, si contano circa 34mila spettatori. L’obiettivo è quello di arrivare a 40mila per una cornice di pubblico adatta al momento favorevole della squadra di Inzaghi.