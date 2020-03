Lazio, cambia la settimana di lavoro: possibile amichevole sabato

FORMELLO - Doveva essere una settimana importante e piena di lavoro, in casa Lazio. Ma bisogna fare i conti con l’emergenza coronavirus che sta creando caos in Italia e nel mondo del calcio. Rinviate tutte le partite, sabato non si giocherà contro l’Atalanta. Sfida rimandata al 15 marzo, ci sarà più tempo per recuperare gli infortunati, tirare il fiato e concentrarsi al meglio. Annullate le doppie sedute inizialmente previste in questa settimana, il piano allenamento verrà distribuito in maniera più leggera. Ci sarà lavoro rigenerativo per chi ha giocato sempre, integrativo per chi ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Ecco perché sabato Inzaghi vorrebbe giocare un’amichevole, utile per mantenere il ritmo partita, la concentrazione e dare spazio a chi fino ad ora ha giocato meno.

Capitolo infortunati

Chi è in infermeria potrà recuperare con più calma. Luis Alberto (con un fastidio muscolare lamentato con il Bologna), Acerbi (stiramento al polpaccio) e Marusic (affaticamento al flessore della coscia sinistra), hanno rallentato il loro protocollo di recupero. Inutile accelerare, i tre non saranno della partita sabato e potranno tornare in gruppo la prossima settimana. E Lukaku? Negli ultimi giorni non si è visto in campo, alterna riposo e allenamenti per evitare di caricare troppo il ginocchio. Anche a lui questi giorni extra gli faranno bene. Per quanto riguarda Senad Lulic invece, in Svizzera per la riabilitazione, il recupero procede al meglio. Ne avrà ancora per un po’, ad inizio aprile spera di essere di nuovo in campo con la fascia da capitano al braccio.