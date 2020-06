Lazio, Lukaku è in gruppo. Preoccupazione Inzaghi: fermi Marusic e Leiva

FORMELLO - Un ritorno importante, quello di Jordan Lukaku. Non gioca da novembre, gli ultimi mesi per il belga della Lazio sono stati un calvario. Ha recuperato, vuole provare ad aiutare la squadra nelle ultime dodici partite della stagione. Svolge l’intera seduta con i compagni, può strappare una convocazione per il primo match della ripresa contro l’Atalanta di mercoledì 24 giugno.

Verso la Ternana

Sabato alle ore 18.30 la Lazio affronterà in amichevole la Ternana nel centro sportivo di Formello. Ovviamente si giocherà a porte chiuse. Un test importante per i biancocelesti, utile a riprendere un po’ di ritmo partita in vista di Bergamo. In serata lavoro propriocettivo prima, tattico dopo. I pensieri di Inzaghi sulla formazione anti-Atalanta sono tutti a centrocampo. Marusic non si allena ancora, il montenegrino è il prescelto per la fascia sinistra, ma soffre di noie muscolari da una settimana. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire se sarà della partita. Stesso discorso per Leiva, che si è allenato ad intermittenza e oggi non è sceso in campo con i compagni. Il fastidio al ginocchio c’è ancora. Luiz Felipe sicuro del forfait. Inzaghi ha altri 4 giorni per definire la formazione della ripresa e tentare qualche recupero importante.