Lazio, la probabile formazione anti-Torino: Inzaghi con Immobile-Correa

FORMELLO - Di nuovo vigilia, di nuovo tempo di scelte in casa Lazio. C’è il Torino. Simone Inzaghi fa sempre i conti con l’infermeria e qualche giocatore acciaccato, ma rispetto al match contro la Fiorentina recupera dal primo minuto Radu e Correa. Il difensore romeno si riprende il posto accanto ad Acerbi. Il Tucu invece, quello vicino ad Immobile.

Lazio a caccia di punti

A Torino trasferta non facile. Inzaghi, squalificato, cerca di mettere in campo la miglior Lazio possibile. A centrocampo confermate le ali, Lazzari a destra, Jony a sinistra. Marusic c’è, ma partirà ancora una volta dalla panchina. In regia tocca a Parolo, con Cataldi convocato, ma non ancora al meglio dopo la distorsione patita a Bergamo contro l’Atalanta. In mezzo sicuri Milinkovic e Luis Alberto. Tra gli indisponibili sempre Adekanye, Luiz Felipe, Lulic e il baby Raul Moro.

Lazio, la probabile formazione (3-5-2) - Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.