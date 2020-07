Lazio, emergenza in attacco: pazza idea Bastos con il Milan

ROMA - C’è un’idea remota, ma non impossibile in casa Lazio. Bastos in attacco insieme a Correa nel 3-5-2 che potrebbe affrontare il Milan sabato sera. Inzaghi è in emergenza tra infortuni e squalifiche. Immobile e Caicedo, che erano diffidati, hanno rimediato un giallo pesantissimo nel match contro il Torino. C’è solo Correa come attaccante di ruolo. A Formello si studiano le opzioni.

Lazio, che esultanza Bastos! Gol super in allenamento e applausi dei compagni

Bastos alla Samuel

Correa pronto, ma chi vicino a lui per il ruolo di secondo attaccante? Con il rientro di Leiva, che è tornato ad allenarsi, potrebbero slittare in avanti uno tra Luis Alberto o Milinkovic. La Lazio con il Milan senza una vera punta di ruolo. Ma attenzione alle sorprese, magari a partita in corso. C’è la pazza idea di vedere il difensore Bastos in avanti. Bravo tecnicamente, ha buona velocità e fisico. Può rappresentare una soluzione estrema. In allenamento, prima della ripresa, l’angolano è stato protagonista di un gol in slalom incredibile. Dribbling su 4 giocatori e portiere battuto. Ha questi colpi, Inzaghi studia l’opzione. E a proposito di difensori schierati in attacco, come non dimenticare la rimonta dell’Inter sul Siena nell’anno del Triplete. Il gol decisivo, dopo un match pieno di colpi di scena, lo segna Walter Samuel, piazzato in avanti da Mourinho a fare coppia con Milito. Mossa vincente, 4-3 finale. In casi estremi, un difensore-attaccante potrebbe essere la soluzione giusta.