Lazio a rapporto da Lotito: cosa sta succedendo

ROMA - Domenica era arrabbiato, pensava di indagare, ma anche di dimenticare per non esplodere. Non aveva parlato alla squadra e non lo ha fatto neppure ieri, potrebbe farlo oggi, prima della partenza per Udine. Lotito ha sempre salutato tecnico e giocatori alla vigilia delle trasferte, stavolta non sarà in vena di carezze. Ha avuto un confronto con Inzaghi, il diesse Tare e il team manager Peruzzi, a loro ha chiesto spiegazioni su quanto è successo nell’ultimo mese, soprattutto su cosa ha creato la flessione. Le spiegazioni principali sono atletiche, coinvolgono la gestione degli infortunati, i rientri affrettati e l’utilizzo della rosa. Su questo Lotito ha chiesto risposte. Un caso aperto riguarda la scelta di inserire un nuovo nutrizionista (prima di Bergamo) sul quale i medici hanno espresso dei dubbi. In più di qualcuno c’è la sensazione che possano aver pesato, come concausa, anche fattori mentali, legati magari a questioni rimaste in sospeso: è il caso degli accordi società-giocatori rispetto ai premi stagionali e al taglio degli stipendi. Ci sono le intese da tempo, ma le carte non sono state ancora depositate, c’è tempo per farlo entro luglio (il 2 agosto si chiude il campionato). Al di là degli accordi generali, il taglio degli ingaggi va formalizzato singolarmente.

