Udinese-Lazio, i convocati di Inzaghi: assente Leiva

ROMA - L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha comunicato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida all’Udinese. Alla Dacia Arena i biancocelesti sono chiamati alla vittoria, utile per tornare in cima alla classifica e scacciare via questo periodo di crisi post-lockdown. Fischio d’inizio ore 21.45. Ecco la lista: Guerrieri, Proto, Strakosha, Acerbi, Armini, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Radu, Silva, Vavro, A. Anderson, D. Anderson, Cataldi, Falbo, Jony, Luis Alberto, Milinkovic, Parolo, Adekanye, Caicedo, Immobile.

Diretta Udinese-Lazio: probabili formazioni e dove vederla