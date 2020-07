Lazio, si aspetta la decisione di David Silva

ROMA - Immobile da blindare e attorno a lui va costruita una vera Lazio da Champions. Il diesse Tare punta a rinforzare l’attacco, prima di Juve-Lazio ha annunciato l’arrivo di uno-due attaccanti. E’ spuntato il nome di Mayoral (Real Madrid) e la notizia dell’assalto a David Silva (City) ha mandato in delirio i tifosi. Non è tutto, dalla Turchia spingono di nuovo il gigante Muriqi (1,94 di altezza) verso la Lazio. E’ un nome che rimbalza da mesi, stavolta con più convinzione. La partenza di Caicedo può aprire le porte al bomber kosovaro, tra l’altro proprio il Fenerbahçe avrebbe allacciato contatti con il Panterone (l’indiscrezione risale a due giorni fa). Mayoral, David Silva, Muriqi, quanti intrecci. Gli scenari saranno più chiari nelle prossime settimane, dipendono dall’evoluzione delle singole trattative. Chissà, magari potrebbero arrivare tutti quanti. Silva può giocare da trequartista-seconda punta o da mezzala a centrocampo. Inzaghi ha bisogno di quattro punte vere: Ciro e Correa fanno parte del conto.

Partiamo dalla tentazione più elettrizzante. Tare sta provando a convincere David Silva a firmare per la Lazio. I contatti sono confermati, sono stati allacciati con lo sta? del giocatore, ne fa parte anche il fratello. Silva è libero, può firmare con chiunque. Ha 34 anni, lascerà il City al termine della Champions che ripartirà ad agosto. Tare ha offerto un contratto di tre anni a circa 4 milioni, la cifra è comprensiva di bonus. Va riconosciuta anche una commissione agli agenti. Lo spagnolo ha guadagnato 10 milioni nell’ultima stagione inglese, è una cifra faraonica. Silva ha offerte dall’Arabia e dall’America, è tentato da Xavi (tecnico dell’AlSadd) e dall’Inter Miami del presidente Beckham. Anche in Cina sono pronti ad accoglierlo. La Lazio gli offre la possibilità di giocare in Champions e di misurarsi ancora a grandi livelli. Il campione del City preferirebbe restare in Europa, in tempi di Covid è bene limitare le avventure. Un avversario pericoloso è il Valencia, club in cui Silva ha militato dal 2006 al 2010, prima di volare in Inghilterra, lo riprenderebbe di corsa. Ieri circolavano indiscrezioni legate ad un sondaggio del Milan, ma il nuovo progetto si basa sull’inserimento di giovani talenti già pronti. Tare è in attesa di una risposta, l’entourage dello spagnolo ha assicurato di fornirla in tempi brevi. Silva è allettato dall’idea di giocare e vivere a Roma. [...]

