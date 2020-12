Lazio, tesoro Champions League: ecco quanto ha già guadagnato

ROMA - Tesoro Champions. Il pareggio di Dortmund ha aggiunto altri 900 mila euro al conto parziale dei ricavi, già salito a 35 milioni complessivi dall’inizio del torneo, ma la Lazio e Inzaghi negli ultimi 90 minuti con il Bruges non si giocheranno soltanto il prestigio e l’onore di entrare tra le prime sedici d’Europa. La qualificazione agli ottavi di finale vale un assegno da 9,5 milioni più il bonus legato al risultato con i belgi: altri 2,7 in caso di vittoria oppure 900 mila se dovesse uscire un pareggio martedì all’Olimpico. Soldi freschi, liquidità da utilizzare nei prossimi mesi per pagare gli stipendi e fronteggiare la contrazione finanziaria provocata dal Covid , introiti fondamentali per riequilibrare e sostenere il bilancio della Lazio al 30 giugno 2021, quando potranno entrare nella contabilità societaria, già debilitata la scorsa estate (15 milioni di rosso) e con un fatturato ridotto di 18 milioni rispetto a dodici mesi prima (da 122 a 104).

Contrazione

L’Uefa ha indicato (in termini prudenziali) il preventivo dei ricavi per la stagione in corso e la ripartizione ipotizzata del montepremi complessivo: era stato ridotto di circa 566 milioni per l’edizione 2019/20 conclusa alla fine di agosto. Si prevede, a causa della pandemia, una contrazione dei ricavi (biglietteria, diritti tv, sponsor) nella misura del 25% da spalmare in cinque anni. Dunque 5% in meno di premi e di ricavi per ogni stagione rispetto agli incassi delle precedenti edizioni. Sul piatto, comprese Europa League e Supercoppa, una torta di 3,25 miliardi di euro da dividere. Le cifre restano elevate, a maggior ragione per una società come la Lazio che non partecipava alla Champions da tredici anni e che ha sempre viaggiato con un fatturato quattro o cinque volte inferiore rispetto alle big d’Europa. [...]

