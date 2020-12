Diretta Spezia-Lazio ore 15: dove vederla in tv e formazioni ufficiali

CESENA - Simone Inzaghi scuote la sua Lazio, serve una reazione in campionato per tornare a correre forte. Negli occhi c’è ancora la sconfitta con l’Udinese. In messo la bella prestazione in Champions League contro il Borussia Dortmund. “Dobbiamo ritrovare le motivazioni in campionato. Voglio la stessa determinazione che vedo nelle partite europee”, le indicazioni del tecnico biancoceleste. Di fronte uno Spezia motivato e voglioso di punti dopo un inizio di stagione molto buono. Il tecnico Italiano è stato chiaro: “La Lazio è una formazione top del campionato. Immobile l’uomo di punta di una squadra molto organizzata. Serviranno umiltà e attenzione”. I liguri si apprestano a giocare l’ultima partita casalinga al Manuzzi di Cesena. Dalla prossima partita potranno tornare al Picco.