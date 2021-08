Lazio, Sarri studia la tattica e le palle inattive prima del Twente

MARIENFELD (GERMANIA) - La Lazio continua con la seconda fase della preparazione nel ritiro di Marienfeld, in Germania. Sarri spreme i suoi e lavora sulla tattica in vista dell'amichevole contro il Twente, in programma domani (sabato) alle 19.30, e dell'inizio del campionato, quando i biancocelesti sfideranno alla prima giornata l'Empoli (21 agosto). Seduta di lavoro iniziata quest'oggi, venerdì, alle 17.30 e focalizzata prima su un ampio lavoro atletico e poi tecnico-tattico. Al termine di una partitella a campo ridotto, la squadra ha lavorato anche sulle palle inattive, specialità di Sarri.