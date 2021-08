Lazio, Leiva: "Pronti a fare grandi cose"

ENSCHEDE - Lucas Leiva è l'equilibratore della Lazio. Il brasiliano si è immediatamente calato nella realtà di Maurizio Sarri, che lo ha piazzato in mezzo al campo affidandogli la regia delle azioni e la fase difensiva. Dopo la vittoria contro il Twente, Lucas ai microfoni di Lazio Style Channel ha commentato: "Questa è stata una importante vittoria dopo due pareggi. Anche se sono amichevoli vogliamo sempre vincere. Ora riposiamo, prepariamoci bene in questi 15 giorni per cominciare la stagione. La chiave è la disponibilità del gruppo per imparare un modulo diverso, è normale che ci saranno degli errori, ma abbiamo fatto un buon ritiro ad Auronzo e qui in Germania. Se abbiamo voglia di imparare possiamo fare grandi cose".