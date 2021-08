Lazio, Sarri: "Bella vittoria, ma non illudiamoci. Dobbiamo crescere"

ROMA - E' un Maurizio Sarri soddisfatto quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria della sua Lazio sullo Spezia: " Abbiamo gestito bene il doppio vantaggio, poi la superiorità numerica ci ha ovviamente facilitato. Già Sarrismo? Solitamente in queste esperienze nuove il processo di crescita non è lineare, a volte sembra che va tutto bene ma non è proprio così: i presupposti per fare bene ci sono, ma non dobbiamo illuderci per due partite, dobbiamo crescere", afferma il tecnico biancoceleste.