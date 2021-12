Non è giusto sminuire la vecchia Lazio

Nessuno ha mai chiesto la qualificazione Champions a Sarri, tantomeno il presidente Lotito e il ds Tare, che ben conoscono il valore della Lazio e della sua rosa, ma è anche vero che al termine dei primi sei mesi in biancoceleste tutti si aspettavano qualcosa in più da Mau, distante 11 punti dal quarto posto e costretto ad affrontare i playoff di Europa League contro il Porto perché la squadra biancoceleste non è stata in grado di battere il Galatasaray, attualmente al nono nella classifica del campionato turco. È chiaro che il tecnico ha bisogno di tempo per trasformare il 3-5-2 di Inzaghi, che gli attuali interpreti recitavano a memoria, nel suo 4-3-3: la Lazio è ancora un cantiere aperto dove il palazzo mostra delle crepe già durante la costruzione. Ci sono delle difficoltà evidenti, il passaggio dal vecchio al nuovo è stato traumatico e la fuga dalla cena di Natale, ancora prima del discorso del presidente, è un chiaro segnale che qualcosa si è rotto anche nello spogliatoio, dove certe prese di posizione dell’allenatore non sono piaciute.

Non c’è un’intervista in cui Sarri non sottolinei i motivi per cui la squadra non riesce a decollare e a capirlo, andando incontro anche a sconfitte umilianti come quelle di Milano, Bologna, Verona e Reggio Emilia contro il Sassuolo: il tecnico accusa la scarsa adattabilità della rosa attuale al suo calcio e i giocatori non gradiscono. Anzi, contestano, ma mai pubblicamente. Più o meno quello che è successo alla Juve, quando Mau ha gestito una stagione completamente solo e, contro tutto e contro tutti, ha vinto l’ultimo scudetto (il nono) di un ciclo irripetibile. Nella Lazio, invece, il ciclo va riaperto, come ha spiegato Sarri: via quasi tutti i big, meno Ciro Immobile, e dentro tanti giocatori da individuare sul mercato, sperando che siano migliori di quelli arrivati negli ultimi anni. Ma Sarri, e non capiamo il perché, non ha perso occasione ancora una volta per ricordare che i cali di tensione fanno parte della storia della Lazio, che la Champions da queste parti è sempre stata un miraggio e che quando è arrivata, le milanesi erano in piena crisi.