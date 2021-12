Lazio, dubbi sulle condizioni di Acerbi e Hysaj in vista del rientro

ROMA - Rimangono due giorni di vacanza ai giocatori di Maurizio Sarri. La Lazio infatti riprenderà gli allenamenti a Formello giovedì. Rimangono però dei dubbi sui calciatori che ci saranno alla ripresa, primo fra tutti Francesco Acerbi. Il difensore è infatti uscito dal campo prima del triplice fischio nell'ultima partita contro il Venezia per un problema ai flessori della coscia sinistra. Una prima diagnosi parla di uno stiramento, ma sarà necessario stabilire i tempi di recupero: Acerbi potrebbe saltare la prima sfida del 2022 contro l'Empoli fissata il 6 gennaio. Dovrebbe invece recuperare in tempo Elseid Hysaj, che è uscito durante la gara con il Genoa ed ha saltato quella contro il Venezia. Il terzino albanese ha riportato un problema agli adduttori e i tempi di recupero, considerando che è già fermo da 10 giorni, non dovrebbero essere lunghi. In alternativa, contro la squadra di Andreazzoli, Sarri potrebbe confermare Radu sulla fascia sinistra.