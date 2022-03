Lazio, la voglia Milinkovic: messaggio sui social per i tifosi

ROMA - Ci ha messo un po' Sergej Milinkovic-Savic a smaltire il ko contro il Napoli arrivato in extremis. Di ieri il video virale che lo ritrae arrabbiatissimo strapparsi la maglia di dosso negli ultimi secondi del match dell'Olimpico, poco dopo la rete decisiva di Fabian Ruiz. Il Sergente ha approfittato del giorno di riposo concesso da Sarri per festeggiare il suo compleanno e mettersi alle spalle quella domenica sera. Su Instagram il messaggio chiaro per i tifosi e tutto l'ambiente: "Ieri ero incazzato, oggi carico, domani di nuovo pronto per dare tutto insieme ai miei compagni". Milinkovic risponde presente e di nuovo con la Lazio sulle spalle punta al match di sabato contro il Cagliari. Dovrà essere quello del riscatto.