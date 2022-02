Lazio-Napoli, la rabbia di Milinkovic: strappata la maglia

ROMA - Brucia in casa Lazio la sconfitta in pieno recupero contro il Napoli. E sui social, in queste ore, è diventato virale un video di Milinkovic-Savic che si strappa la maglia nei secondi successivi al gol di Fabian Ruiz, arrivato al 94’. Il Sergente in versione ‘Hulk’, è troppa la rabbia per aver perso un match pareggiato un attimo prima con il grande gol di Pedro. Sembrava fatta, poi la rete dello spagnolo ha condannato i ragazzi di Sarri. Il Sergente, tra i più arrabbiati e delusi, non ha nemmeno messo il suo ‘solito’ post sui social. C’è da smaltire la serata e l’occasione per il riscatto c’è già sabato prossimo con il Cagliari.