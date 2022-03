Immobile commosso per l'addio al piccolo Alessio: "Eri un leone"

ROMA - La scomparsa del piccolo Alessio commuove Ciro Immobile, che su Instagram ha ricordato il bambino che, alcune settimane fa, aveva incontrato per qualche ora di allegria insieme: "Hai lottato come un leone, mi mancherai, ciao campione, fai buon viaggio", le parole dell'attaccante della Lazio e della nazionale azzurra, che era andato a trovare il bimbo nella sua abitazione, con la complicità di una zia. Alessio, originario di Sezze Scalo, lottava da quando era nato con un terribile male. In queste ore è arrivata la notizia che il piccolo è morto, a soli 6 anni. “Un dolore straziante, un piccolo angelo è salito al cielo troppo troppo presto. La città di Sezze si stringe intorno alla famiglia. Domani sarà proclamato lutto cittadino" ha annunciato il Sindaco di Sezze, Lidano Lucidi.