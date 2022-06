Lazio, Reina e la vacanza al bacio nel deserto di Dubai

DUBAI - Sole, mare, baci e tanto divertimento. Ecco la vacanza perfetta di Pepe Reina che ha portato tutta la famiglia a Dubai. Finito il campionato breve giro in Spagna, poi tutti nel deserto tra resort esclusivi e giri in cammello. Il portiere della Lazio si diverte con la moglie Yolanda e i figli. Proprio la signora Reina, in una storia Instagram, ha scritto: “Semplicemente noi”. Foto con tanto di bacio al marito e cuore. Pepe ha trovato sempre tanta forza nella sua famiglia, vero valore in più di un ragazzo che si appresta a giocare la sua ultima stagione da professionista. Chiuderà alla Lazio, l’annuncio seppur non ufficiale, c’è già stato in una sua recente intervista. Nel suo futuro ci sarà ancora calcio: inizierà il corso per diventare allenatore.