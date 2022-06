Lazio, Immobile già in forma: calcio in spiaggia e palestra

SARDEGNA - Si allena e si diverte, Ciro Immobile. Vacanze in Sardegna con amici e parenti tra tuffi in mare, nuotate in piscina e allenamenti. Il bomber della Lazio, spesso insieme alla moglie Jessica, sudano con il loro personal trainer di fiducia. Che su Instagram, postando una foto dei quadricipiti da record di Ciro, ha dato l’ultimo aggiornamento: “La nostra rieducazione sta per terminare, prossima settimana sarà decisiva per riprendere in maniera definitiva”. Oltre alla palestra però, Immobile si diverte con gli amici in spiaggia giocando a calcio. Un ‘classico’ da spiaggia è il cross sul bagnasciuga per qualche amico pronto a colpire il pallone di testa. Ciro è l’assist-man di turno. Il piede pare già caldo in vista dell’inizio della nuova stagione.