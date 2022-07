Leiva, messaggio per Cataldi: "Prendi in mano questa Lazio"

ROMA - "Avevo un grande rapporto con Leiva, lo scorso anno abbiamo legato ancora di più". L'affetto di Cataldi per l'ex Liverpool, tornato al Gremio dopo cinque anni di Lazio, arriva direttamente da Auronzo di Cadore dove l'attuale centrocampista di Sarri spende parole al miele per il suo ex compagno. E in poco tempo ecco la risposta del brasiliano: "Prendi in mano questa squadra amico mio. Sempre al suo fianco. Tvb" , il messaggio speciale pubblicato su Twitter.

Cataldi: "Lazio, con Sarri faremo un grande campionato"

Cataldi e Marcos Antonio i nuovi Leiva

Leiva e Cataldi hanno condiviso momenti importanti a Roma, tante vittorie, trofei e una passione per i colori laziali. Sono diventati amici, adesso però quel ruolo di guardiano del centrocampo davanti alla difesa Lucas l'ha lasciato in eredità a Danilo. Anzi, in realtà la Lazio ha scelto Marcos Antonio come nuovo Leiva, ma al neo arrivato servirà del tempo per adattarsi e prendere confidenza con le richieste di Sarri, e allora Cataldi è pronto ad assumersi la responsabilità. Farà anche da maestro: "Voglio aiutare Marcos Antonio per farlo inserire al meglio negli schemi del mister", ha promesso. Ormai Danilo è un veterano, la Lazio (e Leiva) si aspettano tanto da lui.