Lazio, Vecino prende il 5 e riparte con Sarri

ROMA - Eccolo, finalmente, il settimo acquisto estivo della Lazio. Ieri Matias Vecino si è presentato puntale in Paideia alle 8, in maglietta bianca e calzoncini corti neri. È stato accolto da qualche tifoso mattiniero rimasto in una Roma agostana praticamente deserta. Così, prima di entrare in clinica, l'uruguaiano si è fermato con i presenti per vari selfie e autografi su alcune maglie della Lazio.

Numero Una prassi che ha aiutato anche a svelare in anteprima il numero scelto per questa esperienza biancoceleste: sarà il 5, che prenderà così il posto dell'8 (attualmente di Akpa Akpro) utilizzato nel corso dei suoi anni all'Inter e alla Fiorentina. Si tratta di un inedito per quanto riguarda le squadre di club in Italia, visto che al Cagliari aveva indossato il 27 e all'Empoli l'88, ma rappresenta comunque un numero importante per la sua carriera, dal momento che è quello vestito con la maglia della nazionale uruguaiana. Dopo aver "spoilerato" questo piccolo particolare, Vecino si è sottoposto alle visite di idoneità e successivamente è andato all'Isokinetic per la seconda fase di test, superati anche in questo caso senza problemi. A quel punto ha potuto mettere la firma sul contratto che lo ha legato alla Lazio per i prossimi tre anni, con ingaggio da 1,8 milioni.