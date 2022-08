ROMA - "Vecino Matias è un nuovo calciatore della S.S. Lazio. Il calciatore, che ha sottoscritto un contratto di tre stagioni sportive, si unirà al gruppo dal prossimo mercoledì". Questo il comunicato ufficiale del club biancoceleste per annunciare l'arrivo dell'ex centrocampista di Empoli, Fiorentina e Inter che ritroverà in panchina Sarri. L'ufficialità arriva dopo che l'uruguaiano ha superato le visite mediche di rito: è il settimo colpo centrato da Lotito in questa sessione di mercato.