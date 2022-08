Lazio, gli abbonamenti corrono ancora con l’appello di Milinkovic

ROMA - La Lazio ha riaperto la campagna abbonamenti e le vendite sono subito ripartite. L’ultimo dato delle tessere vendute è di 24.100 (solo ieri ne sono state vendute più di 500). Ora quota 25mila è raggiungibile calcolando che ci sarà tempo sino alle 19 di domani. L’entusiasmo della prima vittoria in campionato, contro il Bologna, ha dato una spinta in più. E poi ci sono gli inviti dei giocatori. Milinkovic l’ultimo a lanciare l’appello sui social: “Abbiamo visto quanto è bello avere l'Olimpico pieno, abbiamo dimostrato che voi siete la nostra forza e che possiamo fare una grande stagione. Se non l'avete ancora fatto correte ad abbonarvi. Avanti insieme, parola del Sergente”. Un messaggio che ha scatenato i tifosi. Se parla lui l’entusiasmo supera le stelle. E i laziali sono pronti pure per la prima trasferta della stagione. Per Torino (sabato ore 18.30) sono stati staccati 1.200 biglietti nel settore ospiti. Un bel numero che crescerà ancora.