È una Lazio da ribaltone: quinta rimonta con Sarri

ROMA - Carattere e nervi saldi, la voglia di ribaltarla senza dimenticare l’ordine tattico necessario a resistere e reagire in inferiorità numerica. Spirito battagliero, la Lazio di Sarri. Ha confermato l'abitudine della passata stagione, quella di non darsi mai per vinta. Non molla mica, anzi, va sotto e rimonta il risultato. Anche lo scorso campionato aveva iniziato nello stesso identico modo, seppur con meno difficoltà. Prima giornata al Castellani, venne colpita subito dalla ripartenza di Bandinelli. Milinkovic, Lazzari e Immobile gli autori dei successivi timbri da 3 punti. Il debutto con il Bologna è stato traumatico, sotto di un uomo e di un gol. La svolta poco prima dell'intervallo con l'espulsione di Soumaoro, causata dalle sgommate di Lazzari, il migliore in campo in assoluto. Autogol provocato e il solito Ciro, sempre più re e trascinatore. Vincere così, al di là dello sforzo fisico ad agosto, regala ancora più consapevolezza.

Lazio, la reazione Il dato statistico premia la Lazio, costretta a rincorrere nella prima giornata di campionato come il Milan e il Napoli. I rossoneri, da quando Sarri siede sulla panchina biancoceleste, sono riusciti a portare a casa lo stesso numero di vittorie partendo da una situazione di svantaggio. Per 5 volte hanno subìto e poi portato a casa l'intera posta. Dalla stagione 2021-2022 soltanto l'Inter è riuscita a sommare più soddisfazioni nella speciale classifica: i nerazzurri guidano la graduatoria della Serie A con 6 gare capovolte in proprio favore. Seguono Lazio e Milan (5), hanno invece centrato 4 successi Juventus, Napoli, Empoli e Atalanta. Una statistica che mette in luce la capacità di reagire e non disunirsi nonostante il possibile approccio sbagliato. Lazio, il momento no di Maximiano: silenzio e lavoro