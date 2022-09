Lazio, le condizioni di Pedro: oggi un provino decisivo

ROMA - Pedro ieri non si è allenato, lamenta ancora fastidi alla caviglia sinistra, colpita in allenamento il giorno dopo la partita con l’Inter. Non era stato convocato per la sfida di Europa League tra Lazio e Feyenoord, oggi tenterà il recuperare per essere almeno chiamato per un posto in panchina domani all’Olimpico in occasione del match contro il Verona. Test-verità in campo, altrimenti ci proverà per la trasferta in Danimarca di giovedì prossimo. L’ex Barcellona e Chelsea ha collezionato 4 apparizioni fin qui (un gol e un assist). Con il Napoli nell’ultima giornata di campionato 37’ in campo, poi il problema alla caviglia che si è di nuovo riacutizzato. Sarri deve gestirlo, ma lo aspetta il prima possibile.